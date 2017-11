Arizona Sunshine: Kostenloser DLC erscheint nächsten Dienstag

Auf dem Playstation-Blog informieren Trevor von Vertigo Games und Vincent von Jaywalkers über das am Dienstag kostenlos erscheinende DLC-Update des VR-Shooters Arizona Sunshine. Dieses wird die Karten "Alte Mine" und "Tal der Toten" enthalten, die größer und dynamischer sein sollen und alleine oder im Koop mit bis zu vier Teilnehmern gespielt werden können.

Zu den Karten heißt es auf dem offiziellen Playstation-Blog:

Die Karte „Old Mine” ist so aufgebaut, dass sie taktisches Denken voraussetzt und Teamwork fördert – und zwar mehr als zuvor.

Der Spielbereich ist größer als in der ersten Hordenkarte, weshalb es klug ist, wenn ein paar Spieler Wache halten, während die anderen Vorräte sammeln gehen. Wir haben das Spawnen der Gegenstände und Zombies so angepasst, dass die meiste Munition und die meisten Waffen außerhalb der „bequemeren” Bereiche spawnen. So seid ihr gezwungen, auch mal Risiken einzugehen.

Eine einzigartige Neuerung im Gameplay des Hordenmodus ist, dass ihr eine Taschenlampe benötigt – eine unverzichtbare Lichtquelle auf dieser Karte. Die Teams beginnen allerdings mit nur einer Lampe. Ihr müsst daher ein paar Wellen überstehen, bevor ihr genug für alle Spieler habt. Aber zum Glück habt ihr ja keine Angst im Dunkeln.





Die zweite neue Karte, „Undead Valley” („Tal der Untoten”), spielt an einem komplett neuen Schauplatz: einem alten, zombieverseuchten Untergrund-Kasino in der Nähe von Las Vegas, Nevada, das früher mal eine Lagerhalle war. Jepp, die Freds haben die Grenze überschritten, und wir lassen nicht zu, dass das unbemerkt bleibt.

Im Gegensatz zur Old Mine, die dazu anregt, eine taktische Position zu finden, von der aus ihr kämpfen könnt, regt das Undead Valley zur Erkundung eines riesigen Spielbereichs an.

Waffen, Munition und taktische Punkte sind viel weiter verstreut, was euch dazu zwingt, euch immer weiter zu bewegen, wenn ihr der Horde entwischen wollt. Ihr müsst sowohl innen als auch außen neue Bereiche freischalten, indem ihr Hindernisse mit Granaten sprengt oder Türen mit Schlüsseln öffnet, die ihr im Level verteilt findet. Dadurch fühlt sich die Karte beinahe wie ein Mini-Abenteuer an.

Auf dieser zweiten Karte haben wir außerdem die bekannten Zombiewellen durch einen heftigen, anhaltenden Strom aus Zombies ersetzt, um euch die ultimative Survival-Herausforderung zu bieten.

