Arizona Sunshine: Kampagnen-DLC "Dead Man" spielt vor Ausbreitung der Zombies - 4Players.de

Screenshot - Arizona Sunshine (HTCVive) Screenshot - Arizona Sunshine (HTCVive) Screenshot - Arizona Sunshine (HTCVive)

Der Zombie-Shooter Arizona Sunshine bekommt ein Prequel - und zwar in Form einer DLC-Kampagne. Die Erweiterung des VR-Spiels trägt den Titel "Dead Man" und erscheint am 24. Mai für Oculus Rift, HTC Vive und Microsofts "Mixed Reality"-Headsets. Der Start für PlayStation VR folgt im Juni. Als Preis sind lediglich 2,49 Euro angesetzt.Der deutsche PlayStation-Blog hat das Add-on, das vor dem großen Ausbruch der Zombies spielt, schon ein wenig näher unter die Lupe genommen:Hallo zusammen, hier ist Richard von Vertigo Games. Im Juni erscheint der erste Kampagnen-DLC für unseren VR-Zombie-Shooter Arizona Sunshine für PS VR! Der Dead Man DLC enthält eine Prequel-Mission, die in den letzten Tagen vor den Ereignissen von Arizona Sunshine in einer völlig neuen Umgebung spielt. Die Mission findet größtenteils in einem Raketensilo statt. Ihr leitet den verzweifelten Versuch eines Spezialkommandos der US Army, eine Rakete mit einem Nuklearsprengstoff abzuschießen, um die Ausbreitung der Zombies im amerikanischen Südwesten aufzuhalten. Unser aller Lieblings-Zombie-Serie im Fernsehen hat uns in einer Prequel-Story gezeigt, wie die Hauptcharaktere erkennen, dass um sie herum die Hölle ausgebrochen ist. Wir dachten, es wäre cool, unsere Spieler in eine ähnliche Situation zu werfen.Dead Man erklärt nicht den Ursprung des Zombie-Ausbruchs, sondern zeigt uns die Versuche der Menschheit, ihn einzudämmen. Diese verzweifelte Mission wird selbst die erfahrensten Arizona Sunshine-Überlebenden auf Trab halten! Um euch eine gute Chance zu geben, die Mission erfolgreich abzuschließen, enthält der Dead Man DLC drei neue Waffen – eine vollautomatische Maschinenpistole, eine Zweihand-Schrotflinte und eine taktische Pistole. Dieses Trio spiegelt die Art von Waffen wider, die für den Einsatzort und die Charaktere, mit denen ihr spielt, realistisch sind. Außerdem wollten wir unseren Spielern für ihren Weg durch die untote Landschaft brandneue Waffen bieten, die sowohl für Nahkämpfe in engen Räumen als auch für offenes Gelände geeignet sind. Genau wie die Hauptkampagne gibt es auch in Arizona Sunshine – Dead Man DLC die Möglichkeit, mit einem anderen Spieler gemeinsam im Multiplayer-Koop zu spielen. Und ihr könnt die Mission auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden abschließen (bzw. es versuchen!), darunter auch der gefürchtete Apocalyptic-Modus!Gebt alles! Egal, ob ihr mit zwei PS Move-Motion-Controllern spielt, Zweihandwaffen mit dem PS VR-Ziel-Controller einsetzt oder einen DUALSHOCK 4 verwendet. Der neue DLC bietet auch neue Masken, die zum Setting passen, und führt dauerhafte Anpassungsoptionen ein, die ins Hauptspiel übernommen werden. Ihr könnt eure coolen neuen Sachen also auch im Koop präsentieren! Und zu guter Letzt können wir natürlich keine neue Mission und Umgebung einführen, ohne auch neue Trophäen anzubieten. Es gibt sechs neue Trophäen, die ihr freischalten könnt. Aber die bleiben noch eine Weile geheim. Arizona Sunshine: Dead Man DLC erscheint im Juni. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können, um den Zombie-Ausbruch einzudämmen. Hoffentlich sehen wir uns also bald im Raketensilo!"Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer PS4