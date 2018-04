Dark Future: Blood Red States: Spielszenen der strategischen Fahrzeugkämpfe - 4Players.de

Auroch Digital hat ein Video mit Pre-Alpha-Spielszenen aus Dark Future: Blood Red States veröffentlicht. Das Strategiespiel basiert auf dem Dark-Future-Brettspiel von Games Workshop und soll 2018 für PC erscheinen ( Steam ). Als technische Grundlage dient die Unreal Engine 4, während die Story von James Swallow (Dark Future, Deus Ex, 2000 AD) dirigiert wird.In einer postapokalyptischen Zukunft im Jahr 2023 gibt es hochtechnisierte und von Unternehmen kontrollierte Städte, in denen Menschen wohnen, die es sich leisten können, dort zu leben. Die anderen Menschen leben in gesetzlosen Kleinstädten, während in den Gebieten dazwischen Gangs um die Vormachtstellung kämpfen. Als Spieler übernimmt man die Geschicke einer Sanctioned-Ops-Agentur, nimmt Aufträge in dem umkämpften Ödland an und erlangt Beute. Neben den taktischen Gefechten auf den Straßen darf man sowohl die Fahrer als auch die Fahrzeuge managen und z.B. Verbesserungen wie bionische Augen für Fahrer kaufen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Video