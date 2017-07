Downward: Hat Early Access verlassen - Parcour-Abenteuer in Ego-Perspektive und postapokalyptischer Welt - 4Players.de

Klettern und springen in einer postapokalyptischen Welt: Downward hat den Early Access verlassen und ist seit gestern als Version 1.0 auf Steam erhältlich. So geht eine z.T. turbulente Entwicklungszeit zu Ende, nachdem das italienische Studio Caracal Games eine Kickstarter-Kampagne zunächst abbrach und das Spiel schließlich ohne die Mittel der Schwarmfinanzierung fertigstellte.Wodurch wurde die Erde, so wie wir sie kennen, verändert? Dieser Frage geht man in Downward nach, indem man Ruinen frei erkundet, die eigenen Fähigkeiten und Kräfte verbessert und auf alte Wächter trifft. In einer Online-Umgebung meistert man außerdem Herausforderungen, um in Ranglisten um gute Platzierungen zu kämpfen.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer