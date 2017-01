Perception: PS4-Version des "blinden" Horror-Adventures in Arbeit - 4Players.de

Entwickler Deep End will sein ungewöhnliches Gruselspiel Perception auch auf die PS4 bringen und geht dazu eine Partnerschaft mit dem Publisher Feardemic ein. Nach sehr vielen Nachfragen von Unterstützern und Spielern habe man sich dafür entschieden, neben dem PC auch die PS4 als Plattform zu unterstützen, erläutert Creative Director Bill Gardner. Beide Fassungen sollen im Laufe des Jahres erscheinen. Das durch Kickstarter mitfinanzierte Horror-Adventure benutzt ähnlich wie Beyond Eyes ein ganz unkonventionelles Spielkonzept: Erzeugt der Spieler durch das Klopfen auf dem Boden oder das Schließen der Türen Geräusche, so werden die Konturen des Raumes deutlich.Letztes aktuelles Video: Spielszenen