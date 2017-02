Perception: Gruselspiel mit einem blinden Mädchen wird auch auf Xbox One erscheinen - 4Players.de

Das Horrorspiel Perception wird auch für Xbox One erscheinen. The Deep End Games (Entwickler) und Feardemic (Publisher) hatten im Januar neben der ursprünglich vorgesehenen PC-Version schon eine PS4-Umsetzung angekündigt. Das ungewöhnliche Gruselspiel, in dem man in die Rolle eines blinden Mädchens schlüpft, soll im Laufe des Jahres erscheinen.Das durch Kickstarter mitfinanzierte Horror-Adventure benutzt ähnlich wie Beyond Eyes ein eher unkonventionelles Spielkonzept: Erzeugt der Spieler durch das Klopfen auf dem Boden oder das Schließen der Türen Geräusche, so werden die Konturen des Raumes deutlich. Mit dieser Fledermaus-Sicht der Dinge versuchen die Industrie-Veteranen von The Deep End Games (Ex-BioShock-Entwickler), ein Abenteuer zu stricken.Letztes aktuelles Video: Xbox-One-Trailer