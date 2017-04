Perception: Termin des psychologischen Horror-Abenteuers steht fest - 4Players.de

Der Veröffentlichungstermin des psychologischen Horror-Abenteuers steht fest: Perception wird am 30. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das durch Kickstarter mitfinanzierte Adventure von The Deep End Games (Entwickler) und Feardemic (Publisher) benutzt ähnlich wie Beyond Eyes ein eher unkonventionelles Spielkonzept. Man steuert das blinde Mädchen Cassie und kann mithilfe von erzeugten Geräuschen die Umgebung bzw. die Konturen des Raumes sichtbar machen. Cassie muss ihre Fähigkeiten einsetzen, um sich vor denjenigen versteckt zu halten, die sie verfolgen.Letztes aktuelles Video: Break the Silence