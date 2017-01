XCOM 2: Modifikation "Long War 2" in Entwicklung - 4Players.de

Die Long War Studios, die Entwickler der gleichnamigen Modifikation für XCOM und einiger Mods für XCOM 2 (Alien-Pack, Fähigkeiten-Pack und Laser-Pack), haben Long War 2 für XCOM 2 auf PC angekündigt . Die Modifikation wird in Zusammenarbeit mit 2K Games und Firaxis Games entwickelt und soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Außerdem wurde eine Namensänderung bekannt gegeben. Die Long War Studios heißen fortan " Pavonis Interactive ".Die Long-War-Modifikation nahm umfangreiche Veränderungen an XCOM: Enemy Unknown sowie XCOM: Enemy Within vor und sorgte dafür, dass die Kampagne nicht nur deutlich länger, sondern auch komplexer wurde. Neue Klassen, Fähigkeiten, Waffen, Rüstungen und Spielelemente (Müdigkeit bei den Soldaten) wurden u. a. hinzugefügt.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Launch-Trailer