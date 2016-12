Lego Worlds: Infos zur Preisgestaltung und dem PS4-exklusiven Agents-DLC - 4Players.de

Die am 23. Februar 2017 erscheinende digitale Aufbau-Erfahrung Lego Worlds , in der Spieler gemeinsam erforschen, entdecken und erschaffen, wird auf PlayStation 4 sowie Xbox One für 29,99 Euro und auf dem PC für 24,99 Euro in den Handel kommen, wie Warner Bros. Interactive Entertainment bekannt gibt. Im Early Access auf Steam wird die PC-Fassung hingegen bis zur Veröffentlichung für 14,99 Euro angeboten und dann per kostenfreiem Update auf die fertige Version aktualisiert. Darüber hinaus merkt man an, dass das mit neuen Charakteren, Vehikeln, Waffen und weiteren Agents-Spielmaterialien aufwartende Lego-Agents-Download-Paket für begrenzte Zeit exklusiv für PS4 erhältlich sein wird.Zum Spiel selbst heißt es: "In LEGO Worlds entdecken die Spieler verborgene Schätze in Umgebungen, die von witzig bis fantastisch reichen. In denen Welten durch eine enorme Vielzahl an Fahrzeugen und Kreaturen zum Leben erwachen - von Cowboys, die Giraffen reiten über Vampire, die Yetis Angst machen, bis hin zu Dampfwalzen, Rennwagen und gewaltigen Grabungsmaschinen. Die Spieler begeben sich auf eine Reise, um ein Meister-Bauer zu werden, indem sie auf dem Weg dorthin anderen LEGO Charakteren helfen: Sie finden ein Schwert für einen König, schützen einen Farmer vor einer Zombie-Invasion oder bauen ein neues Zuhause für einen Höhlenmenschen.Die Umgebungen und Schöpfungen der Spieler erwachen auf jede nur erdenkliche Weise zum Leben. Entweder bauen sie Stein für Stein, platzieren gewaltige, vorgefertigte LEGO Bauwerke, oder sie nutzen mächtige Werkzeuge, mit denen sie die Landschaft färben und formen. LEGO Worlds' neuer Online Multiplayer-Modus ermöglicht es den Spielern, die Welt eines anderen gemeinsam mit ihm zu erkunden, gemeinsam zu bauen sowie kooperativ oder im Wettbewerb Spielerfahrungen zu erleben, die die Spieler selbst erschaffen können."Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer