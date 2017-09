Lego Worlds: Startschuss des Klötzchenabenteuers auf Switch - 4Players.de

Heute, am 7. September 2017, wird Warner Bros. Interactive Entertainment Lego Worlds auch für Switch veröffentlichen. Die Einzelhandelsversion sei zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 39,99 Euro erhältlich und umfasse auch die beiden DLC-Pakete "Classic Space" und "Monsters", die sonst im eShop mit jeweils 3,99 Euro zu Buche schlagen. Die lediglich das Hauptspiel enthaltende digitale Version sei hingegen schon für 29,99 Euro zu haben."Wir freuen uns sehr, den Spaß und die Kreativität von LEGO Worlds auf Nintendo Switch zu bringen", so Jonathan Smith, Head of Production, TT Games. "Das Spiel sieht fantastisch aus - sowohl auf dem Fernseher als auch im Handheld-Modus. Man hat nicht nur die Macht, alles zu bauen, was man sich nur vorstellen kann, sondern man kann auch überall spielen, und das ist ein wirklich fantastisches Gefühl!" Auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ist der Klötzchenbaukasten bereits seit März erhältlich (zum Test ).Letztes aktuelles Video: Switch-Launch-Trailer