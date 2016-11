DreamHack Leipzig: 2017: IndieVille für junge Spiele-Schmieden und Start-ups - 4Players.de

Auf der DreamHack Leipzig 2017 wird es erneut einen eigenen Bereich für junge Spiele-Schmieden und Start-ups geben: IndieVille. Diese Aktion wird erstmals vom Bundesverband der deutschen Games-Branche e.V. (GAME) als Partner unterstützt. Die Leipziger Messe und GAME geben der Indie-Szene die Möglichkeit, sich und ihre Projekte in einem für sie reservierten Bereich zu präsentieren."In der Indie-Szene tummeln sich unzählige kreative Köpfe, die mit einzigartigen Ideen für frischen Wind und wachsende Vielfalt im Gaming sorgen. Aufgrund mangelnder finanzieller Mittel haben es solche Entwickler allerdings oft schwer, auf sich aufmerksam zu machen. Im IndieVille wollen wir ihnen die Beachtung verschaffen, die sie verdienen. Die DreamHack Leipzig als Highlight für Gaming-Enthusiasten aus ganz Europa bildet dafür den optimalen Rahmen", erklärt Stefan Marcinek, Vorstandsvorsitzender von GAME."Mit dem IndieVille unterstreichen wir auch in diesem Jahr den Grundgedanken der DreamHack Leipzig als Festival von Gamern für Gamer. Die Fans erwarten ein vielfältiges Angebot und genau das bereichern wir mit einem Special wie diesem. Wir freuen uns, dass wir mit dem GAME einen Partner an unserer Seite haben, der die deutsche Indie-Szene hervorragend kennt. In den nächsten Jahren wollen wir in enger Zusammenarbeit das Thema Indie-Entwickler weiter vorantreiben, um die DreamHack Leipzig zu einem noch spannenderen Erlebnis zu machen", sagt Christian Gute, Projektdirektor der DreamHack Leipzig. "Neben Spieleherstellern können auch Hochschulen mit Gaming-relevanten Studiengängen und andere Institutionen das IndieVille nutzen, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Auch der Bereich Virtual Reality wird eine Rolle spielen."