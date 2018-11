DreamHack Leipzig: Altersbeschränkung gesenkt: Besuch erstmals ab 12 Jahren möglich - 4Players.de

Die DreamHack Leipzig 2019 (15. bis 17. Februar 2019) kann erstmals auch "ab 12 Jahren" besucht werden. War der Zutritt bisher nur Ü16-Personen vorbehalten, ist im kommenden Jahr - durch die Entwicklung eines neuen Hallenkonzepts - der Besuch bereits ab zwölf Jahren gestattet. Allerdings ist der Zugang dann auf bestimmte Bereiche beschränkt."Ab sofort steht die DreamHack Leipzig Besuchern ab 12 Jahren offen. In der DreamExpo befinden sich ausschließlich Angebote, die für die Altersklasse ab 12 Jahren freigegeben sind. Damit erfüllen wir jungen Gamern einen großen Wunsch, den sie in den vergangenen Jahren oft an uns herangetragen haben", erklärt Stephanie Scholz, Projektdirektorin der DreamHack Leipzig. "Selbstverständlich wird es auch weiterhin einen exklusiven Bereich für die ab 16-jährigen mit spannenden USK-16-Inhalten geben."Für Besucher zwischen 12 und 15 Jahren gibt es vergünstigte Tickets. So kostet das Tagesticket 9,50 Euro und der Event Pass für alle drei Tage 23 Euro. Das normale Tagesticket (ab 16 Jahren) kostet 23,50 Euro. Einen "LAN Seat" (ab 16 Jahren) erhält man ab 109 Euro. Die Veranstalter versprechen ein vielfältiges Programm aus eSports-Turnieren, Cosplay, "Szene-Größen" und DreamExpo ( Überblick )."Angebote für Besucher ab 12 Jahren in der vierten Ausgabe des Gaming Festivals sind unter anderem das eigens von der DreamHack Leipzig ins Leben gerufene Hearthstone-Turnier 'Win the Winter' und die erstmals auf der DreamHack Leipzig stattfindende Internationale Deutsche Casemod Meisterschaft. Fans von Super Smash Bros. kommen in der eJousting Games Arena auf ihre Kosten. Dort warten 110 Quadratmeter gefüllt mit verschiedenen Turnieren und mehr als zwölf Spielstationen zur freien Benutzung. Auch der USK 16-Expobereich bietet Höhepunkte für alle Sinne. Neben zahlreichen Ausstellern ist für die Event Stage an allen drei Tagen ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm geplant. Publikumsmagnet ist der große Cosplay Contest, bei dem begabte Künstler ihre selbstgefertigten Kostüme abseits der Stange präsentieren. Ebenfalls dabei sind die zahlreichen Streamer der StreamArea, die das Festival in Echtzeit an die heimischen Monitore bringen."