DreamHack Leipzig: 2019: Findet vom 15. bis zum 17. Februar statt - 4Players.de

Am kommenden Wochenende findet die DreamHack Leipzig 2019 statt (15. bis 17. Februar 2019). Es ist die vierte Auflage der DreamHack Leipzig."Die DreamHack Leipzig setzt ihre Erfolgsgeschichte einmal mehr fort. Im Turnierangebot sind vier der weltweit beliebtesten eSports-Titel vertreten und dank neuer Highlights tritt die Vielfalt als Markenzeichen des Gaming-Festivals in diesem Jahr noch deutlicher in Erscheinung. Deutschlands größte LAN-Party als eine der Säulen der DreamHack Leipzig ist zum dritten Mal in Folge gewachsen und umfasst nun doppelt so viele Plätze wie zur Premiere vor drei Jahren", erklärt Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe."Die Halle 4, in der sämtliche eSports-Turniere und die DreamExpo stattfinden, ist in zwei große Bereiche aufgeteilt - einen mit Angeboten, die für die Altersklasse ab zwölf Jahren freigegeben sind, und ein weiterer mit Inhalten für Besucher ab 16 Jahren", sagt Stephanie Scholz, Projektdirektorin der DreamHack Leipzig, und ergänzt: "Durch diese Maßnahme erfüllen wir unseren jüngeren Fans einen großen Wunsch, den sie in den vergangenen Jahren oft geäußert haben."Für Besucher zwischen 12 und 15 Jahren gibt es vergünstigte Tickets. So kostet das Tagesticket 9,50 Euro und der Event Pass für alle drei Tage 23 Euro. Das normale Tagesticket (ab 16 Jahren) kostet 23,50 Euro. Einen "LAN Seat" (ab 16 Jahren) erhält man ab 109 Euro. In der Pressemitteilung werden eSports-Turniere, Hardware- und Software-Präsentationen und Co. hervorgehoben."Die brandneue internationale Rocket-League-Turnierreihe DreamHack Pro Circuit feiert ihre Premiere auf der DreamHack Leipzig. Internationale Top-Teams wie NRG Esports, Cloud9, Dignitas und Team SoloMid treffen auf aufstrebende Amateure und spielen um einen Preispool von 100.000 US-Dollar. Dabei ist auch Team Secret, mit dem der deutsche Spieler Sandro 'FreaKii' Holzwarth einen Heimturniersieg einfahren will. Auf der Event Stage warten weitere Premieren. Erstmals findet 'The WinterNational' powered by AMD statt, ein nationales und auf 10.000 Euro dotiertes 'CounterStrike: Global Offensive'-Turnier mit den drei deutschen Top-Teams Sprout, ALTERNATE aTTaX und expert eSport sowie den Online-Qualifikanten Unicorns of Love. Der eSport-Bund Deutschland (ESBD) ermittelt den ersten Sieger seines Vereinspokals in League of Legends. Hier treffen der 1. Berliner eSport-Clubs e.V (1. BeSC e.V.) und Magdeburg eSports aufeinander. Ebenfalls in League of Legends wird der diesjährige Gewinner der Uniliga Winterfinals ermittelt. Für Team ZODIACS Bremen und KIT SC White steht ein Preispool von 5.000 Euro auf dem Spiel. Bereits seine zweite Auflage feiert das Hearthstone-Turnier „Win the Winter“. Über die gesamte Festivallaufzeit treten insgesamt 128 Spieler gegeneinander an, die sich zum Großteil in Vorab-Qualifikationen schon gegen andere Konkurrenten durchsetzen mussten. Auf die besten acht Spieler wartet ein gestaffelter Preispool von 10.000 Euro.""Im Ausstellungsbereich DreamExpo erwartet die Besucher ein großes Angebot rund um Hardware, Software und Zubehör. Bei Schenker Technologies/XMG, Partner und von Beginn an Mitorganisator der DreamHack Leipzig, ist die Vorfreude auf die diesjährige Auflage des Gaming-Festivals groß: "Als eines der wichtigsten Gaming-Events in Deutschland zeichnet sich die DreamHack Leipzig vor allem durch ihre besondere Vielfalt an Angeboten für die gesamte Gaming-Community aus. Darin sehen wir als Hersteller auch den besonderen Mehrwert der Veranstaltung. In unserem Kalender stellt die DreamHack Leipzig den Auftakt eines neuen Gaming-Jahres dar: Hier können wir unsere neuen Geräte und Technologien, wie etwa die XMG Gaming-Laptops mit nVidia GeForce RTX-Grafikkarten, in Deutschland erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentieren", sagt Robert Schenker, Geschäftsführer von Schenker Technologies/XMG. Im Fokus steht insbesondere die limitierte DreamHack Edition des extrem leistungsstarken XMG ULTRA 17, mit dem die Leipziger Gaming-Spezialisten auch die exklusiven XMG Seats der LAN-Area ausgestattet haben.""Am Stand von Samsung warten die neuesten Gaming-Monitore, SSDs und QLED TVs des Unternehmens auf die Besucher. Darüber hinaus wird es zahlreiche Aktionen rund um die beliebten Spiele Fortnite, League of Legends und Rocket League geben. Beim Hardware-Hersteller Micro-Star International (MSI) können Gamer die brandneuen RTX-Notebooks auf Herz und Nieren testen. iFeel Tactile Systems stellen ihr SenseForce Sound-Feel-System vor. Damit lässt sich das Gaming-Erlebnis um die Dimension „Fühlen“ erweitern, indem Sound jeglicher Art über taktile Impulse auf den Körper übertragen wird. Auf dem Stand von ZOWIE haben Festivalbesucher die Möglichkeit, professionelle eSports-Gear, Monitore und exklusiv die DIVINA-Serie ausgiebig zu testen. Im Fokus steht der XL2546 240 Hz Monitor mit der DyAc Technologie. Weitere Produkthighlights und Events warten unter anderem an den Ständen von Corsair, Arctic, Trust Gaming, ZOTAC GAMING und Hörluchs. Ein breites Sortiment an Gaming-Produkten zu einmaligen Messekonditionen gibt es im 'DreamStore powered by MediaMarkt'.""Auch in Sachen Software hat die DreamExpo einiges zu bieten. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr die Indie Arena Booth auf der DreamHack Leipzig zu Gast sein. Auf 250 Quadratmeter präsentieren ein Dutzend Entwicklerteams die spannendsten und aufregendsten Neuentdeckungen aus der Welt der Indie-Games. Mit dabei sind unter anderem die Leipziger Lokalmatadoren Glaucus Games, ByteRockers' Games aus Berlin, Ludopium aus Köln, Tiny Roar aus Hamburg, Hero Blocks aus Dänemark und HumaNature Studios aus den USA. Die Bandbreite der vorgestellten Spiele reicht vom Action Multiplayer und Survival Horror über Adventures und Sammelkartenspiele bis hin zu Virtual Reality und Musik-Games.""Die Deutsche Casemod-Meisterschaft (DCMM) findet 2019 zum ersten Mal im Rahmen der DreamHack Leipzig statt. Festivalbesucher können hier live erleben, wie aus handelsüblicher Hardware einzigartige Kunstwerke entstehen. Die internationalen Stars der Casemodding-Szene präsentieren ihr Können in sechs verschiedenen Kategorien und der 24-Stunden-Livemodding-Challenge an. Am letzten Festivaltag kürt die Fachjury die Gewinner.""In der StreamArea finden sich beliebte Streamer aus Deutschland ein, um live auf ihren Kanälen von der DreamHack Leipzig zu berichten und im „Meet & Greet“-Bereich Fans und Besucher zu treffen. Mit dabei sind unter anderem hc_diZee, KawauTV, Raptor, Kamikatze, mukkayo, Jeff, Eyecident und LunaPeruna. Hinzu kommt ein Wildcard-Platz, auf dem sich im Laufe des Festivals insgesamt sechs aufstrebende Newcomer abwechseln.""Zum dritten Mal ist die eJousting Games Arena zu Gast auf der DreamHack Leipzig. Auf 110 Quadratmetern stehen über zwölf Spielstationen zum freien Zocken und ausprobieren zur Verfügung. Zusätzlich finden an allen drei Festivaltagen Turniere für Super Smash Bros. Ultimate und am Samstag und Sonntag zusätzlich zu Mario Kart 8 DX statt. Darüber hinaus kehrt Lasergame zurück auf die DreamHack Leipzig. An allen drei Festivaltagen haben Besucher die Möglichkeit, auf einer 350 Quadratmeter großen Spielfläche gegeneinander anzutreten. Bis zu sechs Spieler pro Runde können in verschiedenen Spielmodi ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Vor einer großen Fotowand kann der Triumph für die Ewigkeit festgehalten werden."