Dark Souls 3: Ausführliche Spielszenen aus der ersten Erweiterung "Ashes of Ariandel" - 4Players.de

Im folgenden, fast fünf Minuten langen Spielszenen-Video kann man einen Blick auf die erste Download-Erweiterung "Ashes of Ariandel" für Dark Souls 3 werfen. Unterschiedliche Bereiche in der eisigen Umgebung, allerlei Kreaturen und viele Ausweichrollen sind zu sehen. Die Rückkehr in die Welt von Dark Souls 3 führt Spieler in ein namenloses, eisbedecktes Land mit einem Geheimnis. Die Spieler betreten die neue Welt und nehmen die Aufgabe an, dass dort hausende Böse zu besiegen und das Mysterium hinter der verdorbenen Macht zu enträtseln. Dort warten neue Gegner, weitere Herausforderungen und eine Geschichte, die den Handlungsstrang von Dark Souls 3 erweitert. Ashes of Ariandel erweitert das Hauptspiel nicht nur um ein neues Gebiet, sondern fügt auch neue Waffen, Rüstungssets und Magie hinzu. Zudem wird es neue Features für den kompetitiven Multiplayer-Modus geben.Der DLC steht ab 25. Oktober 2016 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam zum Download für 14,99 Euro zur Verfügung (kostenlos für Season Pass Inhaber). Der Season Pass, der Dark Souls 3: Ashes of Ariandel und eine zweite Erweiterung mit voraussichtlichem Erscheinungstermin Anfang 2017 enthält, ist für 24,99 Euro für alle Versionen des Spiels erhältlich.