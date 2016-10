Dark Souls 3: Ashes of Ariandel bringt Spieler-gegen-Spieler-Gefechte in einer Arena - 4Players.de

Die erste Download-Erweiterung "Ashes of Ariandel" für Dark Souls 3 wird nicht nur eine neue Region sowie einen weiteren Handlungsstrang umfassen (wir berichteten ), sondern auch den Mehrspieler-Modus erweitern. Hinzugefügt wird eine neue Arena, in der kompetitive Spieler-gegen-Spieler-Gefechte ausgefochten werden. Allem Anschein nach werden 3-gegen-3-Gefechte geboten. Dark Souls 3 - Ashes of Ariandel wird am 25. Oktober 2016 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ashes of Ariandel - Choose your allegiance PvP Trailer