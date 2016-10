Dark Souls 3: Ashes of Ariandel: Details, Spielzeit und Umfang - 4Players.de

Gestern Abend war kurzzeitig und fälschlicherweise die erste Download-Erweiterung "Ashes of Ariandel" für Dark Souls 3 veröffentlicht worden. Noch bevor Bandai Namco reagieren und alles zurücksetzen konnte, sind erste Tests des Downloadinhalts aufgetaucht . Demnach umfasst das Add-on insgesamt 15 neue Waffen und Schilde, vier Rüstungssets, vier Zaubersprüche, zwei Bosse, das Gebiet "Painted World of Ariandel" und die PvP-exklusive Karte "Hollow Arena".Die meisten Tester sind sich einig, dass sich die Erweiterung gut in Welt bzw. das Gesamtwerk des dritten Teils einfügt - gerade die Vielzahl neuer Feinde und das Gegnerdesign werden bei Hardcoregamer gelobt. Die Angabe zur Spielzeit hingegen schwanken - je nach Skill und Erkundungsdrang. Hardcoregamer hatte den finalen Boss nach drei Stunden ausgeschaltet und danach noch eine Stunde in die Erkundung der Umgebung gesteckt. Destructoid meint, dass erfahrene Spieler weniger als fünf Stunden benötigen würden. Bei IGN wird eine Zeitspanne zwischen fünf und zehn Stunden angegeben. RPGSite spricht von sechs bis acht Stunden.Dark Souls 3: Ashes of Ariandel wird am 25. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die zweite, noch namenlose Erweiterung soll im nächsten Jahr folgen.Letztes aktuelles Video: Ashes of Ariandel - Choose your allegiance PvP Trailer