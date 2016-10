Dark Souls 3: Erste Erweiterung "Ashes of Ariandel" veröffentlicht - 4Players.de

Für Dark Souls 3 ist heute die erste von zwei Erweiterungen veröffentlicht worden: Ashes of Ariandel. Das Add-on kostet einzeln 14,99 Euro. Der Season Pass, der ebenfalls die zweite Erweiterung umfasst, kostet 24,99 Euro."Zurück in der Welt von Dark Souls 3 decken Spieler ein schreckliches Geheimnis auf, das in den Tiefen eines verfluchten Gemäldes aus einer anderen Zeit liegt. (...) In der mysteriösen Welt von Lothric gilt es, sich zahlreichen, brandneuen Missionen zu stellen, bei denen Spieler in eine verdorbene Welt in einem Gemälde vordringen, die als Zuhause für ungewollte Kreaturen geschaffen wurde. Spieler müssen diese neue Welt betreten, ihre Rätsel lösen und das Böse, das sich tief in der eisigen Landschaft befindet, bezwingen. Auf ihrem Abenteuer haben sie Zugriff auf neue Waffen, Rüstung und Zauber", heißt es von Bandai Namco Entertainment. Wie man Zugang zur Erweiterung erhält, erfahrt ihr bei Primagames oder in der DS3-Wiki . Die Spielzeit liegt zwischen drei und sechs Stunden ( wir berichteten ).Ashes of Ariandel umfasst über ein Dutzend Waffen und Schilde, fünf Rüstungssets, vier Zaubersprüche, zwei Bosse, das Gebiet "Painted World of Ariandel" und die PvP-exklusive Karte "Hollow Arena". Der Publisher schreibt zur PvP-Karte: "Wenn man an solchen Multiplayer-Spielen teilnimmt, tritt man entweder im ehrenhaften Duell gegen einen anderen verfluchten Untoten an, oder man beteiligt sich an Massenkämpfen oder Kämpfen im Team mit bis zu fünf anderen Spielern. Der Eintritt zu den Untoten-Matches ist jedoch nicht einfach, da abenteuerliche Spieler zuerst einen (...) Gegner tief im Inneren der Welt von Ariandel besiegen müssen."