Dark Souls 3: Sollte ursprünglich offenbar ein freieres Speicher-System und Kulte bekommen - 4Players.de

Dies habe u.a. dazu gedient, um sie per Zeremonie in ein Speicherpunkt-Lagerfeuer zu verwandeln. Das Kult-System hätte außerdem ermöglicht, einen Hilfs-Charakter herbeizurufen oder in die Welt anderer Spieler einzudringen. Polygon.com hat zudem in einem E3-Video an einer Dark-Souls-Statue einen weiteren Hinweis auf das Kult-System gefunden: Die auf dem Kanal des Youtubers GosuNoob gezeigte Darstellung präsentierte offenbar die Zeremonie für die Invasion der Welt eines anderen Spielers.