Im Zuge der Tokyo Game Show hat Bandai Namco Entertainment einen Trailer zur Geschichte von Velvet aus Tales of Berseria veröffentlicht. Auch Spielszenen sind zu sehen - untermalt von dem Song "Burn" von Flow. "Es begann alles in einer Scharlachroten Nacht - ein Ereignis, das das Schicksal der Welt verändert - als Velvet Zeuge der Opferung ihres jüngeren Bruders durch Artorius Collbrande wurde. Das ist der Beginn einer Geschichte von Gefühlen versus Vernunft und der Suche nach Rache!" Das Rollenspiel wird im Frühjahr 2017 in Europa für PC (digital) und PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: The Origin