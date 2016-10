Tales of Berseria: Collector's Edition auch in Europa - 4Players.de

Screenshot - Tales of Berseria (PS4) Screenshot - Tales of Berseria (PS4)

Nach der Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins von Tales of Berseria im Westen sowie der Vorstellung einer 149,99 Dollar teuren Collector's Edition des Anime-Rollenspiels für Nordamerika (wir berichteten ), hat Bandai Namco Entertainment nun auch eine exklusive Sammlerausgabe des Titels für Europa bestätigt. Die werde auf 9.000 Stück limitiert und voraussichtlich für 99,99 Euro bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein. Vorbesteller sollen zudem einen Schlüsselanhänger aus Metall erhalten. Hier Abbildungen der beiden Angebote:Das in Japan bereits seit August für PS3 und PS4 erhätliche Rollenspiel wird hierzulande am 27. Januar 2017 für PlayStation 4 und PC (Steam) erscheinen.Letztes aktuelles Video: The Origin