Das Rollenspiel Tales of Berseria erscheint am 27. Januar 2017 für PC und PS4. Im folgenden Video zeigt Bandai Namco Eindrücke der Spielwelt und Charaktere. Als Spieler schlüpft man in die Rolle der jungen Frau Velvet, die eine besondere Fähigkeit in ihrer linken Hand besitzt.Letztes aktuelles Video: Berseria Grand Tour