Tales of Berseria: Die Hintergrundgeschichte im Video: Eine mysteriöse Krankheit, das Schwert und Rache - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment zeigt im folgenden, über vier Minuten langen Video die grundlegende Geschichte von Tales of Berseria (mit englischer Sprachausgabe). In dem Rollenspiel verschlingt eine mysteriöse Krankheit, bekannt als Daemonblight, das Reich. Sie infiziert Menschen, Pflanzen sowie Tiere und verwandelt sie in gewalttätige Kreaturen. Man schlüpft in die Rolle von Velvet Crowe, die viele Jahre ein normales Leben in ihrem Dorf geführt hatte, bis sie sich mit Daemonblight infizierte. Sie entkommt dem Tod und wird für drei Jahre eingesperrt. Tales of Berseria soll ihre Rachegeschichte erzählen."In Tales of Berseria stehen sich Gefühle und Vernunft gegenüber. Der erste weibliche Hauptcharakter Velvet wird mit dem mächtigen Exorzisten Artorius Collbrande konfrontiert. Unsere beiden Hauptdarsteller waren sich einst so nah wie Verwandte, doch durch ein Drama, das sich drei Jahre vor dem Geschehen im Spiel zutrug, brach der Kontakt zwischen ihnen vollständig ab." In der Welt trifft man auf Exorzisten - heilige Krieger, die dank der Kräfte von Malaks gegen Dämonen kämpfen können - und die Exorzisten-Organisation Abbey, die danach strebt, die Weltordnung sicherzustellen. Tales of Berseria wird ab dem 27. Januar 2017 für PlayStation 4 und PC via Steam (in Europa) erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: The Calamity and The Blade