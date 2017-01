Tales of Berseria: Details zur PC-Version, zu den Systemanforderungen und zum Kopierschutz - 4Players.de

Lumilicious hat geschrieben:

Also was da empfohlen wird ist schon ein Knaller. 8-9 Jahre alte CPU für empfohlene Settings. 5-6 Jahre alte Grafikkarten. ...Dabei sieht das Teil auf den Screenshots gar nicht soooooooo schlecht aus.Veraltet aber immer noch recht stimmig.Ich freu mich (seitdem die 2 Folgen von Berseria innerhalb von Tales of Zestiria X gelaufen sind) zumindest drauf, da mich dieser Teil sehr anspricht was vor allem am MC liegt.Das einzige was mich vom Day1 Kauf abschreckt ist die DLC Politik. Das wird sicherlich genauso viele und überteuerte DLC bekommen wie Zestiria und da Ich gerne das komplette Produkt haben will, werde Ich warten bis es alles reduziert gibt. x_x