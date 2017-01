Aktualisierung vom 10. Januar 2017, 22:13 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. Januar 2017, 06:17 Uhr:

Die Demo der PC-Version von Tales of Berseria ist ebenfalls via Steam verfügbar. Details zur PC-Fassung des Rollenspiels (Systemanforderungen, Optionen, Kopierschutz) findet ihr hier Bandai Namco hat eine Demo zur PS4-Version von Tales of Berseria veröffentlicht, wie u.a. DualShockers festgestellt hat. Der kurze Einblick in die Welt des bereits 16. zentralen Tales-Abenteuers ist im PlayStation-Store erhältlich, etwas mehr als 400 MB groß und enthält sowohl Englische als auch Japanische Sprachausgabe.Die PS3-Fassung des Rollenspiels ist in Japan bereits erhältlich, die PlayStation-4-Version erscheint zeitgleich mit dem PC-Spiel am 27. Januar. Letzteres soll mit 60 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von bis zu 4K laufen, wobei es sich bei dieser um eine native Auflösung von 1080p handelt (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: The Calamity and The Blade