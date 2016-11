PES Club Manager: Update bringt Klubs, Ligen und Audio-Kommentare - 4Players.de

Für PES Club Manager (iOS und Android) hat Konami Digital Entertainment ein Update veröffentlicht. Es umfasst neu lizenzierte Klubs, Ligen, saisonale Klub-Updates sowie Audio-Kommentare. Letzteres bedeutet, dass das Manager-Geschehen durch Kommentare bekannter Sprecher (aus PES 2017) wie etwa Marco Hagemann und Hansi Küpper in der deutschen Version untermalt wird. Außerdem werden die Mannschaften auf den aktuellen Stand gebracht und neu lizenzierte Klubs hinzugefügt: Borussia Dortmund, FC Schalke 04, F.C. Liverpool, F.C. Arsenal, Clube de Regatas do Flamengo, Sport Club Corinthians Paulista und Club Atlético River Plate. Auch neue Ligen werden hinzugefügt, so etwa die Campeonato Brasileiro, die Argentinische und Chilenische Liga sowie die AFC Champions League, die alle auch in PES 2017 enthalten sind. "Ebenso finden sich in PES Club Manager mit diesem Update eine Reihe weiterer Features wie etwa neue Divisions-Kategorien und ein 'Study Abroad' Event, bei dem Manager junge Spieler verleihen, damit diese XP gewinnen. PES Club Manager ist erhältlich in 18 lokalisierten Versionen, darunter auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Schwedisch, Griechisch, Brasilianisch/Portugiesisch und Koreanisch."