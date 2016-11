Master of Orion: Patch auf Version 51.2 bringt Mod-Unterstützung; Überarbeitung von Verschmutzung, Gravitation und KI - 4Players.de

Mod support (Single Player)

New Pollution mechanics

New Gravity mechanics

Improved AI

New interface for Tactical battles

Für Master of Orion ist passend zum 20. Jubiläum von Master of Orion 2 ein größeres Update veröffentlicht worden (ca. 1 GB; Change-Log ). Das 4X-Strategiespiel von den NGD Studios und WG Labs bietet fortan Mod-Unterstützung für den Einzelspieler-Modus. Mit dem Patch auf Version 51.2 kommen außerdem neue Mechaniken in den Bereichen Verschmutzung und Gravitation ins Spiel ( Details ). Des Weiteren haben die Entwickler die Computerintelligenz überarbeitet, ein neues Interface für die taktischen Schlachten hinzugefügt und allerlei Bugs aus der Welt geschafft. Last but not least wird das Spiel derzeit vergünstigt angeboten ( Steam GOG ).Main highlights of the update: