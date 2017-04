Valhalla Hills: Definitive Edition: Konsolen-Version veröffentlicht - 4Players.de

Kalypso Media hat zusammen mit Funatics die Definitive Edition von Valhalla Hills auf PlayStation 4 und Xbox One im Handel und per Download im PSN - und im Xbox-Store veröffentlicht. Das Aufbauspiel kostet 39,99 Euro. Neben dem Hauptspiel sind die digitalen Zusatzinhalte "Feuerberge" und "Sand der Verdammten" sowie ein exklusiver Kartentyp (die "Höhlenwelten") mit dabei. Unseren Test der PC-Version findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Definitive Edition für PS4 und Xbox One