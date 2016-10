Zum PC-Start von Shadow Warrior 2 am 13. Oktober 2016 via Steam, GOG und Humble Store servieren Devolver Digtial und Flying Wild Hog nochmals einen Zusammenschnitt blutiger Spielszenen im Launch-Trailer. Im Frühjahr 2017 soll der Schnetzel-Shooter (zur Vorschau ) auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer