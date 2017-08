Shadow Warrior 2: Vergünstigt und mit neuem DLC auch in Deutschland erhältlich, Vorgänger kurzzeitig kostenlos - 4Players.de

Diowan schrieb am 23.08.2017 um 12:54 Uhr

Wenn das nur stimmen würde mit den 50% Rabatt auf Ps4. Mein Budget is diesen Monat schon überschritten...für 19.99 würde ich es gerade noch so mitnehmen können.

Außerdem bin ich dann doch ein wenig enttäuscht von den Entwicklern...im Januar meinten sie noch "sie wären begeistert von der Power der Ps4 Pro und Sie sei ein Biest"

End vom Lied is dass es auf der Pro absolut keine Verbesserungen gegenüber der normalen Ps4 gibt...das stimmt mich dann doch eher ziehmlich missmutig, so sehr das ich keines Falls den normalen Preis zahlen werde und so oder so auf nen Sale warten werde