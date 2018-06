Google: Gerücht: Eigene Spiele-Plattform "Yeti" in Planung; Game Streaming, Hardware und eigene Studios - 4Players.de

Google scheint eigene Pläne rund um Videospiele bzw. eine eigene Spiele-Plattform zu verfolgen. Kotaku berichtet unter Bezugnahme auf fünf Personen, die über die Pläne des Unternehmens informiert sein sollen oder sie aus zweiter Hand erfahren haben wollen, dass der Internetriese auf ein dreistufiges Konzept setzt. Es ist die Rede davon, dass eine Art von Streaming-Plattform (Game Streaming) geplant sei, für die der Nutzer wahrscheinlich eine bestimmte Hardware benötigen wird. Außerdem sollen Spiele-Entwickler unter den Schirm von Google gebracht werden - entweder durch aggressive Personalmaßnahmen oder Firmenübernahmen.Auf der Game Developers Conference im März 2018 und der E3 im Juni 2018 sollen sich Google-Vertreter bereits mit großen Spiele-Herstellern getroffen haben, um Interesse an der Streaming-Plattform mit dem Codenamen "Yeti" zu wecken. "Yeti" soll ähnlich wie GeForce Now von NVIDIA funktionieren. Das Spiel läuft demnach nicht (nativ) auf dem Endgerät des Nutzers, sondern auf leistungsstarken Servern in dem Rechenzentrum bzw. der Cloud von Google. Eine Person meint, dass man es sich so vorstellen könne, als würde The Witcher 3 in einem Tab von Google Chrome (Browser) laufen. Der Spiele-Streaming-Dienst soll eng mit YouTube verknüpft werden - zum Beispiel mit direkt eingebundenen Walkthrough-Videos, wenn man irgendwo in einem Spiel feststeckt.In dem Bericht wird hervorgehoben, dass es nicht klar sei, ob Google einen Frontalangriff auf Microsoft (Xbox), Nintendo (Switch) und Sony (PlayStation) starten möchte oder das Game-Streaming im Vordergrund stehen soll. Google hat jedenfalls personell aufgestockt und u. a. Phil Harrison (ehemaliger Top-Manager bei Sony und Microsoft) sowie andere Personen mit Erfahrung (EA, Sony etc.) engagiert.Kotaku hat zugleich mit einigen Entwicklern über "Yeti" gesprochen. Einige Entwickler äußerten Zweifel, aufgrund der weltweit nicht optimalen Internet-Versorgung (Bandbreite) und der fehlenden Killer-App (ein Spiel als Kaufgrund). Außerdem sei Google dafür berüchtigt, irgendwelche Projekte bzw. Initiativen zu starten und nach einiger Zeit wieder fallen zu lassen.