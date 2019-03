Google: Die "Gaming-Ankündigung" im Livestream von der GDC 2019 - 4Players.de

Google möchte heute bei der Game Developers Conference 2019 "ihre Vision für die Zukunft des Gamings" präsentieren - etwaige TV-Geräte und eine leere Präsentationsvitrine lassen weiterhin auf eine Spiele-Konsole oder eine Hardware-Lösung für Game-Streaming schließen. Die besagte Keynote beginnt um 18 Uhr.Google hat in den vergangenen Monaten an seinem Dienst "Project Stream" gearbeitet ( wir berichteten ), der es Chrome-Nutzern ermöglicht, Spiele in ihrem Browser zu streamen. Assassin's Creed Odyssey wurde bereits öffentlich getestet (bis Januar 2019). Damit tritt Google gegen Sony, nVidia, Microsoft und Amazon an, die ebenfalls an Game-Streaming-Diensten arbeiten.