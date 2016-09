Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Attacken und Fähigkeiten von Emily Kaldwin und Corvo Attano im Trailer - 4Players.de

Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC) Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC) Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC) Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC) Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC) Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC) Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC) Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC) Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC) Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC) Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC) Screenshot - Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske (PC)

In Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske wird man unterschiedliche Fertigkeiten und Spielstile nutzen können, um Gegner ausschalten und in der Mission bzw. Kampagne voranschreiten zu können. Einige dieser Optionen präsentiert Bethesda im folgenden Spielszenen-Trailer. Das Video zeigt, wie die beiden Hauptcharaktere Emily Kaldwin und Corvo Attano ihre Feinde erledigen und dabei ihrer übernatürlichen Fähigkeiten, Waffen und Hilfsmittel einsetzen. Außerdem hat der Publisher neues Bildmaterial (Artworks und Screenshots) aus Karnaca, der Location von Dishonored 2 veröffentlicht.Am Donnerstag (22. September) findet im Rahmen der Eurogamer Expo in Birmingham ein Livestream statt. Sébastien Mitton, Art Director von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske, wird in einer "Developer Session" Einblick in die Entstehung der Welt geben. Die Übertragung unter https://www.twitch.tv/egx beginnt um 17 Uhr.Dishonored 2 erscheint am 11. November 2016 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat den Titel mit einem "ab 18" Alterskennzeichen klassifiziert ("Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG") ebenso wie das europaweite PEGI-System (Pan-European Game Information). Das voll lokalisierte, deutsche Spiel enthält zusätzlich die englische Sprachversion.