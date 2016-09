Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: "Wird man erst verstehen, wenn man es zweimal durchgespielt hat" - 4Players.de

Die Entscheidungen, die man im Verlauf der Story-Kampagne von Dishonored 2 trifft, sollen das Spielgeschehen so stark verändern, dass man vieles beim ersten Durchspielen gar nicht mitkommt, sagte Harvey Smith (Creative Lead) in einem Interview . Er schätzt, dass man beim ersten Durchlauf ungefähr 25 Prozent sehen wird. Und wenn man mehr "sehen" möchte, müsste man es ein weiteres Mal durchspielen."Jedes Mal, wenn ihr Dishonored 2 spielt, ist es anders, ihr findet andere Wege, kauft andere Kräfte, entscheidet euch für viel oder wenig Chaos oder spielt als Corvo oder Emily. Auch wenn 'The Outsider' euch etwas anbietet, kann man 'nein' sagen. (...) Und ich schätze, dass die Spieler Dishonored 2 nicht verstehen werden, wenn sie es nicht zweimal durchgespielt haben. Weil es gibt so viele offene Gespräche, die man verpassen kann, so viele Geschichten zu lesen und man wird verstehen, welchen Einfluss die Umgebung auf das Storytelling hat." Außerdem wird man in einem Durchgang nicht genug Runen finden, um auch nur die Hälfte der verfügbaren Fähigkeiten für Corvo oder Emily freizuschalten.Dishonored 2 erscheint am 11. November 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Attacken