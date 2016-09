Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Video: Emily Kaldwin bahnt sich einen Weg durch das verwinkelte Maschinenhaus des Großerfinders - 4Players.de

Die Arkane Studios und Bethesda Softworks zeigen im folgenden Video die Bandbreite tödlicher Fähigkeiten von Emily Kaldwin am Beispiel der Mission "Schaltet den Großerfinder aus", in der Kirin Jindosh, der Großerfinder im Dienste Delilahs, erledigt werden muss. Emily durchquert dabei das verwinkelte Maschinenhaus des Großerfinders und bahnt sich mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten, Waffen und Hilfsmitteln einen Weg durch menschliche wie maschinelle Hindernisse - inkl. hohem Chaos-Faktor.Bethesda: "Delilah, eine wahnsinnige Hexe, die über mächtige schwarze Magie gebietet, hat Kaiserin Emily Kaldwin den Thron entrissen und das Schicksal des Inselreichs hängt in der Schwebe. Als Emily Kaldwin oder Corvo Attano reisen Sie von den legendären Straßen Dunwalls nach Karnaca, eine einst glanzvolle Küstenstadt, wo der Schlüssel zu Emilys Rückkehr auf den Thron verborgen ist. Mit dem Zeichen des Outsiders versehen und ausgestattet mit mächtigen neuen übernatürlichen Fähigkeiten jagen Sie Ihre Feinde und nehmen das Schicksal des Kaiserreichs in die Hand."Vorbesteller von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske dürfen bereits einen Tag vor der weltweiten Veröffentlichung loslegen, also ab dem 10. November 2016. Ansonsten wird das Spiel wie gewohnt ab dem 11. November 2016 PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Das Maschinenhaus