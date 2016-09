Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Video zeigt die heimliche Vorgehensweise: Emily Kaldwin bahnt sich erneut einen Weg durch das verwinkelte Maschinenhaus - 4Players.de

Im gestrigen Video zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske kämpfte sich Emily Kaldwin durch das verwinkelte Maschinenhaus des Großerfinders und richtete dabei ein ziemliches Chaos an. Im heutigen Video steht hingegen das heimliche Vorgehen mit niedrigem Chaosfaktor im Vordergrund, um abermals das Maschinenhaus zu durchqueren. Dabei setzt Emily den Schattengang und andere übernatürliche Fähigkeiten ein, um den mechanischen Soldaten aus dem Weg zu gehen (oder in einem Fall sogar umzupolen, um sie gefügig zu machen) und die Wachen Schlafen zu schicken. Ihr Ziel ist es diesmal, Anton Sokolov zu befreien und ihn unbeschadet aus dem Haus zu bringen.Vorbesteller von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske dürfen bereits einen Tag vor der weltweiten Veröffentlichung loslegen, also ab dem 10. November 2016. Ansonsten wird das Spiel wie gewohnt ab dem 11. November 2016 PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Das Maschinenhaus Niedriger Chaosfaktor