Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Missionen sollen Abwechslung und Vielfalt bieten - 4Players.de

Die Missionen in Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske sollen möglichst viel Abwechslung und unterschiedliche Vorgehensweisen bieten, erklären die Arkane Studios und Bethesda Softworks. "Unser Ziel war es, Missionen im klassischen Dishonored-Stil zu erschaffen, bei denen man es auf eine hochrangige Zielperson abgesehen hat und dabei einen schwer bewachten Ort mit ganz eigenem Charakter angehen muss", sagt Harvey Smith (Creative Director). "Wir wollten diesen Orten aber auch epische Themen geschichtlicher oder spielmechanischer Art geben, damit der Raum, in dem sich die Spieler bewegen, immer im Gedächtnis bleibt.""Da wäre zum Beispiel der Staubbezirk. Dort muss man nicht nur mit den wie zufällig stattfindenden Stürmen umgehen, die euren Gegnern und euch die Sicht vernebeln. Nein, es gibt dort auch zwei mögliche Ziele. Ihr könnt euch für eines dieser Ziele entscheiden und habt außerdem die Wahl, die Mission entweder mit tödlichen oder nicht tödlichen Mitteln anzugehen. Im Maschinenhaus müssen die Spieler einen Weg durch ein Haus finden, in denen sie buchstäblich das Aussehen der Räume ändern können. Wenn sie wollen, können sie sogar durch die Hohlräume zwischen den Wänden schleichen. In 'Riss in der Fassade' können die Spieler zwischen zwei Zeitperioden hin- und herreisen, um ihr Ziel zu erreichen. Und andere Missionen wie das Kaiserliche Konservatorium ermöglichen den Spielern einen tieferen Einblick in die alternative viktorianische Welt des Kaiserreichs der Inseln", heißt es von den Entwicklern. "Wir haben uns sehr bemüht, für Vielfalt zu sorgen, es gibt viele Arten, Dinge zu tun und es gibt jede Menge Entscheidungen zu treffen. Der Spieler soll sich so fühlen, als wären die Möglichkeiten endlos", meint Christophe Carrier (Lead Level Designer).