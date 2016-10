Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Live-Action-Trailer: "Nimm was dir gehört" - 4Players.de

Bethesda hat den Live-Action-Trailer für Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske veröffentlicht. Getreu dem Motto 'Nimm was dir gehört' stellen sich Emily Kaldwin und Corvo Attano der wahnsinnigen Hexe Delilah, die über schwarze Magie gebietet und sich den Thron unter den Nagel gerissen hat. Erstmals zu hören ist auch die deutsche Stimme von Emily Kaldwin, die von Dascha Lehmann (u. a. die deutsche Stimme von Keira Knightley) gesprochen wird. Ihr Vater Manfred Lehmann (u. a. die deutsche Stimme von Bruce Willis) leiht Corvo Attano seine Stimme. "Das Vater-Tochter Helden-Duo aus dem Spiel wird somit in der deutschen Version also ebenfalls von zwei starken, miteinander verwandten Stimmen verkörpert", heißt es vom Hersteller.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer Nimm was dir gehoert