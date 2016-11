Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Story-Trailer: Welche Ereignisse haben Corvo und Emily nach Karnaca geführt? - 4Players.de

Bethesda hat den Story-Trailer das "Buch von Karnaca" zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske veröffentlicht. In dem Video blickt der Outsider auf die Ereignisse des Vorgängers zurück und erklärt, wie alles begann und welche Ereignisse Corvo und Emily nach Karnaca geführt haben. Das von den Arkane Studios entwickelte Actionspiel erscheint am 11. November 2016 (ungeschnitten) in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das voll lokalisierte, deutsche Spiel enthält zusätzlich die englische Sprachversion. Weitere Details zu den Systemanforderungen, der PC-Version und der Verfügbarkeit findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Story-Video Buch von Karnaca