Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Video: Hinter den Kulissen der deutschen Synchronisierung - 4Players.de

Welcher Vollidiot kam eigentlich auf die Idee mit dem 2. Titel?

Ah, wieder eines der tollen Synchron-Faking-ofs, wo alle Sprecher völlig konzentriert vor ihrem Text sitzen und zu Bild synchonisieren. Wie wäre es denn mal mit einem Video über die Normalbedingungen, wo die Regie nicht aufpasst, weil Zeit und Budget nur für einen Aufnahmetag gereicht haben? Wo im Skript fehler sind und der Entwickler aus Zeit- und Budgetgründen nicht kontaktiert werden kann? Oder wo es im Skript keinerlei Regieanweisungen gibt und auch die Regie keine Ahnung hat und der Sprecher nur allein anhand des englischen O-Tones die Stimmlage funden muss (und das ist noch eines der Best Case-Szenario). Oder auch sehr schön: Wenn Sprecher und Regie nichtmal im gleichen Gebäude sind und Texte per ISDN eingesprochen werden (so geschehen bei Uncharted).Und dann immer diese Interviews, wo die Sprecher ihre Figuren loben. Wie wäre denn mal ein ungefälschtes Interview?"Seitdem der Praktiker pleite ist, muss ich halt auch weniger lukrative Jobs annehmen und deswegen muss ich jetzt für dieses Videospiel diesen Kurwa? Korwi? Corgi? Ach den Typ da auf dem Poster sprechen."Fun Fact: Lehmann hat vor vielen, vielen Jahren mal gesagt, dass er für den Praktiker-Werbespot ne höhere Gage erhält, als für die Synchro eines ganzen Willis-Streifens.Bethesda Deutschland, nehme ich an. Oder nein, vermutlich Zenimax, deren International Marketing Studies einen Gewinnzuwachs von 0,0001% prognostiziert haben, wenn es in den deutschen Märkten einen Untertitel in Landessprache gibt. Entweder das, oder sie haben jemanden vom Film-Business angeheuert, wo das Gang und Gebe in Deutschland ist.