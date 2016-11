Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Trailer zum Verkaufsstart; Day-One-Patch ist 9 GB groß; PC-Version mit Denuvo Antitamper (DRM) - 4Players.de

Am Freitag wird Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheinen und passend dazu hat Publisher Bethesda den Launch-Trailer veröffentlicht. Vorbesteller erhalten ihre Version bereits am Donnerstag - inkl. dem "Paket des Kaiserlichen Assassinen" (digital) mit Duellantenglück-Knochenartefakt, Günstling-des-Nichts-Knochenartefakt, das Hintergrundbuch "Auf Wiedersehen, Karnaca", eine "antike Serkonische Gitarre", 500 Münzen und die Dishonored Definitive Edition. Das Spiel erscheint ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat den Titel mit dem Alterskennzeichen "ab 18 Jahren" klassifiziert ("Keine Jugendfreigabe gemäß §14 JuSchG"). Das voll lokalisierte, deutsche Spiel enthält zusätzlich die englische Sprachversion.Da sich einige Händler nicht an den Erscheinungstermin gehalten haben, befinden sich schon einige Versionen im Umlauf. Dadurch ist ans Tageslicht gekommen , dass der Day-One-Patch auf Konsolen ungefähr 9 GB groß ist. Der besagte Patch soll Textur-Streaming, Schattenqualität, Ladezeiten, Audio-Abmischung und die Performance verbessern. Außerdem wird ein Statistik-Bildschirm in der Mitte einer Mission hinzugefügt. Die PC-Version ( Details ) wird laut Steam -Beschreibung über folgenden Drittanbieter-DRM verfügen: Denuvo Antitamper (5 different PC within a day Aktivierungslimit/Gerät).Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart