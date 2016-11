Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Performance-Probleme auf PC; Besserung wird versprochen; Empfehlungen für Einstellungen - 4Players.de

MrLetiso hat geschrieben: V-Sync sollte aktiviert sein, besonders wenn Sie starke Framerate-Schwankungen erfahren.

Wie soll das bitteschön den Lag reduzieren o_ô Wie soll das bitteschön den Lag reduzieren o_ô

Vor allem da es bei vielen keinen Unterschied macht ob man alles auf Niedrig oder auf Very High stellt. Ich hatte starke FPS Schwankungen egal welche Einstellung ich genommen habe. Musste sogar später eine weile auf Niedrig spielen, da das Spiel immer an der gleichen Stelle abgekratzt ist und es runterzustellen hat geholfen. Was wiederum bei den nicht umgehbaren Intros am Anfang extrem nervig ist. Sowas sollte glatt mal in einer Bewertung 5 Punkte abziehen.Bugs hatte ich an sich nur einen gefunden. Der Talismaneffekt "Starker Arm" hat statt das Würgen zu beschleunigen, das Gegenteil getan.Ich habe ca 18-19h gebraucht. Ich habe auf geringes Chaos und im Schleichen gespielt. Wer einfach nur durchrennt und tötet und die Maps nicht durchsucht könnte sehr schnell fertig werden(denke mal so 4h). Ab und zu starb mal einer aber es schadet dem guten Ende nicht.Die KI ist überraschend. Ich hatte jetzt keine harten Aussetzer und nicht alle Wachen reagieren gleich. Manche reagieren auf offene Türen, ausgeschaltete Stromschockportale und sogar auf fehlende Kollegen und fangen an rumzusuchen.Nen interessantes Level was nicht gespoilert wird.Vielleicht noch zu sagen das Emily wesentlich die unterhaltsameren Fähigkeiten besitzt. Corvo dagegen ist da eine Schlafmütze.Wenn es nicht solche Performanceprobleme hätte, wäre es ein Top SpielHabs auch an. Habe da keine Mauslags was oft so ist und es hift ein wenig gegen die starken FPS SchwankungenAuch witzig. Der Prozess im Taskmanager auf Standard Low eingestellt. Fragt nicht wieso. Wenn man die Priorität hoch setzt kann man wieder ein wenig mehr rausbekommen