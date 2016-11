Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Performance-Probleme auf PC; Empfehlungen für Einstellungen; Patch für stabilere Bildwiederholrate und reibungslosere Maussteuerung angekündigt - 4Players.de

Aktualisierung vom 12. November 2016, 11:12 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 11. November 2016, 13:07 Uhr:

Vermeiden Sie Alt-Tab zu nutzen während Sie spielen. Starten Sie das Spiel neu, wenn sie Performance-Probleme feststellen nachdem Sie Alt-Tab genutzt haben.

Vermeiden Sie, andere Anwendungen im Hintergrund aktiv zu haben, während das Spiel läuft.



Wenn Sie Performance-Probleme haben, versuchen Sie die Auflösung zu reduzieren. Nutzen Sie 1440p nur, wenn Sie über eine wirklich starke GPU verfügen (GTX 1070/1080 oder vergleichbar)

V-Sync sollte aktiviert sein, besonders wenn Sie starke Framerate-Schwankungen erfahren.

Wenn Ihre Framerate unter 30 FPS sinkt, stellen Sie 'Adaptive Auflösung' zwischen mindestens 50% und der Voreinstellung 75% ein.



Nutzen Sie die Voreinstellungen: Dies sollte Ihre visuellen Einstellungen anpassen ohne Ihre Framerate negativ zu beeinflussen.

Wenn Sie trotz Nutzung der Voreinstellungen noch Performance-Probleme haben, versuchen Sie:



@Th3Frost3 @dishonored We're aware some PC players are having problems. We're investigating. Send details to @bethesdasupport. — Harvey Smith (@Harvey1966) 10 novembre 2016

Die Arkane Studios haben sich in einer Stellungnahme zu der PC-Version von Dishonored 2 zu Wort gemeldet und einen Patch angekündigt, der in den kommenden Tagen erscheinen soll. Das Update soll für eine stabilere Bildwiederholrate und eine reibungslosere Maussteuerung sorgen."Vielen Dank, dass ihr Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske unterstützt. Wir haben die PC-Foren und Social Media-Kanäle beobachtet. Obwohl wir sehr froh sind zu hören, dass vielen von euch das Spiel gefällt, betrübt es uns, dass einige von euch bei manchen PC-Systemen Performance-Probleme haben. Wir arbeiten aktiv daran, zeitnah ein Update für eure Anliegen zu liefern. Der Patch und die dazugehörigen Release Notes werden in den kommenden Tagen veröffentlicht. Mit dem Feedback, das unsere Support-Gruppe erhalten hat, bereiten wir einen Patch vor, der Verbesserungen für eine stabilere Framerate bei betroffenen Systemen sowie ein Update für eine reibungslosere Maussteuerung bieten wird."Die PC-Version von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske hat mit einigen Performance-Problemen zu kämpfen, aber nicht auf allen Systemen - weswegen bei Steam die Nutzer-Reviews "ausgeglichen" ausfallen. Bemängelt werden u. a. Verzögerungen oder ein schwammiges Spielgefühl (Lags) und spürbare Schwankungen bei der Bildwiederholrate. Letzteres bemerkte ich ebenfalls im Thronsaal in Dunwall (System: i7-4790K, 16 GB RAM, GeForce 970). Die Bildrate sank zwar nicht dermaßen, dass es unspielbar war, aber es lief längst nicht so flüssig wie vorher.Den Entwicklern ist aber bewusst, dass einige Spieler der PC-Version mit Problemen zu kämpfen haben und versprechen Besserung. Folgende Hinweise bzw. Empfehlungen wurden zudem veröffentlicht, um das Spielerlebnis zu verbessern. Dishonored 2 basiert auf der Void-Engine, einer sehr stark modifizierten Version von id Tech 5 (Rage, Wolfenstein: The New Order, The Evil Within).Generelle EmpfehlungenVideo-EinstellungenErweiterte Einstellungen"TXAA Anti-Aliasing" zu deaktivierendie Textur-Details zu verringernLetztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten