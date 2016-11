Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: New-Game-Plus-Modus und anpassbare Schwierigkeitsgrade im Dezember - 4Players.de

Im nächsten Monat soll ein kostenloses Update für Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske veröffentlicht werden, das unter anderem den "New Game+"-Modus und neue anpassbare Schwierigkeitsgrade hinzufügen soll. Der New-Game-Plus-Modus wird nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet . In diesem Modus können die Spieler alle im ersten Durchgang erworbenen Kräfte von Corvo oder Emily mit in die zweite Partie übernehmen. Die Entwickler möchten, dass so alle Fertigkeiten im Fähigkeitsbaum maximal ausgebaut und alle Möglichkeiten im Spiel ausprobiert werden können. Bis dahin arbeiten die Entwickler aber auch an Patches für die PC-Version, um die etwaigen Schwierigkeiten mit der Performance und der Steuerung in den Griff zu bekommen ( wir berichteten ).Außerdem gehen die Entwickler in einem weiteren Video auf die Philosophie "Spiel, wie es dir gefällt" ein. Für Harvey Smith (Creative Director) geht es hauptsächlich darum, den Spielern so viele Möglichkeiten zur Improvisation wie möglich zu geben: "Manche bewegen sich wie Schatten durch das Spiel, unbemerkt von ihren Gegnern. Und andere hinterlassen eine blutige Spur der Verwüstung. Wir unterstützen beide Herangehensweisen: Entweder schaltet ihr euren Gegner mit geradezu chirurgischer Präzision und minimalem Kollateralschaden aus oder ihr entfacht ein Inferno der Zerstörung."Letztes aktuelles Video: Spielt wie es euch gefaellt