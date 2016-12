Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Erstes Update verfügbar: Neues Spiel+, Leistungsverbesserungen und Optimierungen - 4Players.de

Neues Spiel+

Für Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ist das erste (kostenlose) Spiel-Update auf PC (400 MB), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Es umfasst das New-Game-Plus-Modus (Neues Spiel+). Darüber hinaus wurde die KI-Wahrnehmung optimiert, die Geschwindigkeit der Mana-Regeneration je nach Schwierigkeitsgrad angepasst und die Wirkung einiger Knochenartefakte behoben. Allgemeine Leistungsverbesserungen und Optimierungen haben die Entwickler ebenfalls vorgenommen.Über den New-Game-Plus-Modus: "In diesem neuen Modus können Sie Kaiserin Emily Kaldwins Fähigkeiten mit den markantesten Kräften des Kaiserlichen Schutzherrn Corvo Attano zu mächtigen Kombos verknüpfen. Nachdem Sie das Spiel entweder mit Emily oder Corvo abgeschlossen haben, können Sie mit New Game Plus das Spiel mit einem der beiden Charaktere neu starten. Diesmal haben Sie jedoch Zugriff auf alle Fähigkeiten der beiden Helden. Außerdem starten Sie Ihren neuen Durchgang mit allen Runen und Knochenartefakt-Eigenschaften, die Sie im vorigen Spiel gesammelt haben. Runen können Sie neu zuweisen, sodass Ihnen die gewünschten Kräfte zur Verfügung stehen."Das zweite kostenlose Update, welches im Januar 2017 veröffentlicht werden soll, verspricht weitere Möglichkeiten, um das Spiel an den individuellen Spielstil anzupassen. "Zudem können Sie anhand einer Reihe von Einstellungen und zwei neuen Features, der Missions-Auswahl und zusätzlichen anpassbaren Schwierigkeitsgraden, einzigartige Herausforderungen erschaffen", heißt es von Bethesda.Letztes aktuelles Video: Spielt wie es euch gefaellt