Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Erstes Update verfügbar: Neues Spiel+, Leistungsverbesserungen und mehr - 4Players.de

SOLLDOSNAKE hat geschrieben: Vor 10 Jahren waren diese Dinge in vielen Spielen enthalten ohne es Kostenlose Dlcs zu nennen. Sowas gehört in fast jedes game ohne damit zu prahlen es wäre ein Kostenloser DLC. Ein absoluter Witz

Sieh es doch mal so: Vor 10 Jahren wäre das Spiel einfach so released worden.Weil die entsprechenden Strukturen (Breitband, etc.) noch nicht ausgereift waren, hätte man das Spiel im Anschluss nicht weiter entwickelt. Es gab damals also nie ein Plus an Content (außer über Addons). Folglich waren alle Spiele zu Release bereits fertig, denn es kam ja niemals was hinzu, was den Eindruck hätte erwecken können, dass das Spiel es nicht gewesen wäre.