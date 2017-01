Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Zweites Update steht an: Anpassbarer Schwierigkeitsgrad, Ironman und Missions-Auswahl - 4Players.de

Das zweite Spiel-Update für Dishonored 2 wird zunächst am 18. Januar für PC als Beta-Version auf Steam erscheinen, bevor es am 23. Januar für PC, PS4 und Xbox One zur Verfügung stehen wird. Das Update umfasst zwei größere Features: einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad sowie die Missions-Auswahl, mit der man bestimmte Missionen erneut angehen kann.Die Entwickler schreiben im hauseigenen Blog : "Mit dem anpassbaren Schwierigkeitsgrad könnt ihr euer Spielerlebnis noch weiter individualisieren. Schleicht ihr beispielsweise gerne durch das Level und lotet jede Option aus, könnt ihr nun anhand eines Reglers einstellen, wie ihr euch aus Deckungen hervorlehnt. Mit den über 20 verschiedenen Reglern stehen euch etliche Anpassungsmöglichkeiten offen, z. B. wie schnell Betäubungsbolzen wirken und wie viele Gegner euch gleichzeitig angreifen.In den Einstellungen für den anpassbaren Schwierigkeitsgrad gibt es zudem einen Regler für die ultimative Herausforderung: Schaltet ihr ihn an, wird der Ironman-Modus aktiv, sobald ihr ein neues Spiel startet. Dadurch lässt sich nicht nur das Spiel nicht länger manuell speichern, im Fall eures Ablebens wird der Spielstand auch noch endgültig gelöscht. (...)Nachdem ihr Spiel-Update 2 installiert habt, könnt ihr euch erneut an jeder Mission und damit an den Errungenschaften "Saubere Hände" und "Geist" versuchen. Bitte beachtet, dass ihr die Missionen mit den Runen, Kräften usw. beginnt, die ihr vor dem ersten Durchspielen der Mission hattet. Mit Spiel-Update 2 werden zudem neue Features eingeführt und Verbesserungen für andere Features implementiert, die wir anhand eures Feedbacks vorgenommen haben. Nähere Informationen dazu werden wir demnächst veröffentlichen."Letztes aktuelles Video: Spielt wie es euch gefaellt