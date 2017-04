Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske: Download: Demo mit drei Missionen - 4Players.de

JudgeMeByMyJumper schrieb am 05.04.2017 um 13:57 Uhr

Habe nun heute auch ohne Demo bei jb hifi in Australien zugeschlagen. Neu für 14 Euro für die one. Ein Hammer-Angebot. Und dasselbe für Deus Ex. Konnte ich mir dann doch nicht entgehen lassen.

Meine Kritik an fehlenden Demos heutzutage steht allerdings. Und da es auf xbox leider kein Rückgaberecht gibt, kommt der Kauf für mich dann eben nicht in Frage oder wirklich nur, wenn es sehr günstig ist (wie in diesem Ausnahmefall).