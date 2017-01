The Elder Scrolls: Legends: Chaos-Arena kehrt als regelmäßiges Event zurück - 4Players.de

Die Chaos-Arena wird Ende der Woche erneut die Regeln des digitalen Kartenspiels The Elder Scrolls: Legends durcheinanderbringen, wie Bethesda bekannt gegeben hat. Dabei handelt es sich um einen optionalen Spielmodus mit zufällig ausgewürfelten Szenarien und Regeln, den es in Zukunft zudem monatlich geben soll. Im Dezember startete die Chaos-Arena zum ersten Mal; der aktuelle Event beginnt am Freitag und endet am Montag.Die Betaversion von The Elder Scrolls: Arena kann auf der offiziellen Webseite für Windows-PCs heruntergeladen werden. Das taktische Kartenlegen soll später außerdem für Mac sowie iOS und Android verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2016 Kampagnen-Intro BE3