The Elder Scrolls: Legends: Kampagne "Fall der Dunklen Bruderschaft" steht bereit - 4Players.de

Für The Elder Scrolls: Legends (PC und iPad) steht die erste (neue) Singleplayer-Kampagne bereit: Der Fall der Dunklen Bruderschaft. Diese Kampagne enthält mehr als 25 Missionen sowie 40 Karten und rückt die "Dunkle Bruderschaft" in den Mittelpunkt."Fall der Dunklen Bruderschaft ist eine neue PvE-Kampagne, in der die Spieler in die Rolle eines Doppelagenten schlüpfen, der die legendäre Dunkle Bruderschaft infiltrieren soll. Die Spieler werden von einer unheilvollen Gruppe angeheuert, um die berüchtigte Gilde der tödlichen Assassinen zu Fall zu bringen. Dabei gilt es, wichtige Entscheidungen zu treffen, die sowohl Einfluss auf die zu spielenden Missionen haben als auch darauf, wie die Geschichte ausgeht. Dieses (...) Abenteuer findet vor den Ereignissen von The Elder Scrolls 5: Skyrim statt und ist in drei Abschnitte beziehungsweise Bereichskarten aufgeteilt, die mehr als 25 Missionen und 40 neue Spielkarten enthalten. Indem sie in der neuen Kampagne Missionen abschließen, können Spieler Karten freischalten, die nur in Fall der Dunklen Bruderschaft zu verfügbar sind, darunter drei legendäre Karten. Dabei müssen Spieler sich diversen Herausforderungen, Reihen-Sonderregeln und Szenarien stellen. Mal muss ein Schwein beschützt werden, mal findet ein Kampf im Rahmen eines Balls statt, bei dem sich alles ständig bewegt. Es gibt Schlägereien in Gefängnissen oder Skooma-Höhlen und noch vieles mehr.""Fall der Dunklen Bruderschaft ist im Spiel als drei einzelne Bereichskarten oder als Paket erhältlich. Alternativ kann die Erweiterung auch mit Ingame-Gold gekauft werden. Wer Fall der Dunklen Bruderschaft erwirbt, erhält als Bonus einen Unheilswolf als Reittier für (...) The Elder Scrolls Online (nur PC/Mac)", schreibt Bethesda.Letztes aktuelles Video: The Fall of the Dark Brotherhood Trailer