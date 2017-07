The Elder Scrolls: Legends: Heroes of Skyrim: Erweiterung steht bereit - 4Players.de

Heroes of Skyrim, die erste Erweiterung für Bethesdas strategisches Kartenspiel The Elder Scrolls: Legends , steht bereit. Sie umfasst mehr als 150 Karten, die auf The Elder Scrolls 5: Skyrim basieren - darunter Drachenkarten wie Alduin und Paarthurnax sowie Schrei-Karten. Auch Skyrim-Charaktere wie Aela die Jägerin, J'Zargo oder Delphine sind dabei. Heroes-of-Skyrim-Karten können im Shop im Spiel gekauft und zu jedem beliebigen Deck hinzugefügt werden."Eine der größten Änderungen, die Heroes of Skyrim mit sich bringt, sind die neuen Schlüsselwörter, genauer gesagt die Schreie. Ähnlich wie in The Elder Scrolls V: Skyrim besitzen Schreie drei Stufen, die mit höherer Stufe immer mächtiger werden. In Skyrim verbessert man Schreie, indem man Wörter der Macht findet, in Legends werden Schreie mächtiger, je öfter man sie benutzt. Wird ein Schrei zum ersten Mal ausgespielt, erhält man den Effekt der ersten Stufe. Beim zweiten Mal ist es der der zweiten Stufe und so weiter. Es gibt sogar Karten, durch die Schreie schneller mächtiger werden. (...) Die Gefährten hingegen verfügen über ihre ganz eigene Variante der in Fall der Dunklen Bruderschaft eingeführten 'Verändern'-Fähigkeit. Wenn ein Spieler eine Rune zerbricht, verwandeln sich die Gefährten in ihre Bestiengestalt. Diese ist oft stärker und löst bisweilen sogar spezielle Fähigkeiten aus."The Elder Scrolls: Legends ist über den Bethesda.net-Launcher und Steam als kostenloser Download für PC und Mac sowie für iPad und Android-Tablets verfügbar. Smartphone-Versionen für iOS und Android sind für diesen Sommer geplant.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Heroes Of Skyrim-Erweiterung